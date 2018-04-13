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Sezonu Erken Açtı!

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Sezonu Erken Açtı!
Önceki gün Arnavutköy açıklarında, bir arkadaşının olduğu öğrenilen teknede güneşlenirken objektiflere takılan şarkıcının, keyifli hali dikkat çekti.

Güzel havanın tadını çıkaran Ebru Polat, tekne turu yaparken yanından geçen insanlara aldırış etmeden, güneşlenmeye devam etti. 

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