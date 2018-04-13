Güzel havanın tadını çıkaran Ebru Polat, tekne turu yaparken yanından geçen insanlara aldırış etmeden, güneşlenmeye devam etti.
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Önceki gün Arnavutköy açıklarında, bir arkadaşının olduğu öğrenilen teknede güneşlenirken objektiflere takılan şarkıcının, keyifli hali dikkat çekti.
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Sezonu Erken Açtı!Önceki gün Arnavutköy açıklarında, bir arkadaşının olduğu öğrenilen teknede güneşlenirken objektiflere takılan şarkıcının, keyifli hali dikkat çekti.
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