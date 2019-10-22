SEZİN ERBİL'DEN KIZI ELİSA'YA YALIDA BABY SHOWER!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

2009 yılında Evren Yazgan ile dünyaevine giren Sezin Erbil, doğacak olan minik kızı için baby shower partisi organize etti. Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'ndaki kutlamaya Sezin Erbil'in ailesinin yanı sıra yakın dostları katıldı.Sezin Erbil kızının adını da ilk kez açıkladı. Çift, kızlarına 'Elisa' adını verecek.