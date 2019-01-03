Sezin Erbil babası için yardım istedi

Günlerdir yoğun bakım da olan ünlü komedyen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yok. Kızı Sezin Erbil babası için sosyal medya'dan mesaj yayınladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Sezin Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü."