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Sezgin Tanrıkulu: 'Papaz Brunson serbest bırakılsın'

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Sezgin Tanrıkulu: 'Papaz Brunson serbest bırakılsın'
İzmir'de yürütülen FETÖ/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan Papaz Brunson, Türkiye ile ABD arasında krize neden olurken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Papaz Brunson'un serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Amerikalı papaz Andrew Brunson'un terör soruşturmasında tutuklanması Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Amerika küstah tehditlerle Türk yargısına istediğini yaptırmaya kalksa da papaz Brunson ev hapsinde tutulmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulundu. Terör soruşturmasında tutuklanan Amerikalı papazın durumunu değerlendiren Tanrıkulu, iddiaları "saçma sapan" olarak nitelendirdi. 

"SERBEST BIRAKILSIN"

Papaz Brunson'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen CHP'li vekil, "Adam 2 yıldır tutuklu. Saçma sapan iddialar var. Avukatlarını tanıyorum, benim arkadaşlarım. Saçma sapan iddialar var.." dedi.

 

 

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