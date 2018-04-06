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Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı

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Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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