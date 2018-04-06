CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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