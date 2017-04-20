Sezer İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

çocuk yaşlarda sinema dünyasına adım atan ve Sezercik adıyla tanınan Sezer İnanoğlu ilk bilgilere göre gıda zehirlenmesi nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Etiketler: Sezer İnanoğlu, Sezercik
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