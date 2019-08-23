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SEZEN AKSU'NUN ACI KAYBI!

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SEZEN AKSU'NUN ACI KAYBI!
Minik Serçe lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu'nun bir süredir rahatsız olan babası Sami Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti.

SonDakika.com'un haberine göre; Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, hayata gözlerini yumdu.

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