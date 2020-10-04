Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket

Aksu’nun, kedi yuvalarına belli günlerde su ve mama bırakılması için de bir görevliye ricada bulunduğu öğrenildi.

Pars’ın kedi sevdiği için böyle bir şey yaptıran sanatçının, son günlerde zor zamanlar geçiren Şallı’yı da, sürekli arayıp, moral vermeye çalıştığı öğrenildi.