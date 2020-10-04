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Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket

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Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket
Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Sezen Aksu, Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanına yaptırdığı iki kedi yuvasıyla aileyi duygulandırdı.


 
Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket
Sezen Aksu, lenfoma hastalığı yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırdı.
 
 
Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket

Tan’ın tedavi döneminde aileyle sık sık görüntülü konuşup destek veren sanatçının bu hareketi, Şallı’yı duygulandırdı.

Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket

Aksu’nun, kedi yuvalarına belli günlerde su ve mama bırakılması için de bir görevliye ricada bulunduğu öğrenildi.

Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket

Pars’ın kedi sevdiği için böyle bir şey yaptıran sanatçının, son günlerde zor zamanlar geçiren Şallı’yı da, sürekli arayıp, moral vermeye çalıştığı öğrenildi.

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