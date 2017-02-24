Sezen Aksu yeni klibini hangi şarkıya çekiyor?

Posta gazetesi yazarı Serhan Sokulgan magazin dünyasından ilginç haberleri köşesine taşıyor. İşte Tarkan ve Sezen cephesinden son gelişmeler...

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın beraber bir gezi programı yapacaklarını duyunca gülmekten koltuktan düşüyordum. İkiliye bir kişinin daha eşlik edeceğini duyunca Muazzez Abacı olursa bırakın dünyayı gezmeyi dünya yanar dedim içimden. Bu gezi programı gerçekliği ve sabır taşı bir yapımcısı varsa neler olur söyleyeyim. Çok komik görüntüler eşliğinde ekranlara yapışacağımız kesin. Safiye Soyman daha saf bir karakter olduğundan kibarlıktan ilk başta ödün vermez, katlanır. Ama Bülent Ersoy'un bitip tükenmeyen isteklerinden, 8 saat süren makyajından, Ne giyeceğine günlerce karar veremesinden Safiye abla ilk uçakla İstanbul'a döner. Yapımcı bırak 13 bölüm çekmeyi, ikinci bölümde kendi saçını yolarak mesleği terk eder.

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜNDEN NOTLAR

Tarkan geçtiğimiz yaz çıkış şarkısı Cuppa'dan sonra albümünü temmuz başı yayınlanacaktı. Ancak gelen olumsuz tepkilerden etkilenerek albümün tamamını revize etmek için çalışmalara başlamıştı. Albümden Cuppa dahil birçok şarkıyı çıkaran Tarkan bu sürede pek çok şarkı dinledi. Yeni çıkacak olacak albümünde yine Sezen Aksu imzalı bir şarkı bulunuyor. Aksu ile ortak bir şarkıları da bulunan albümde bir tane de Nazan Öncel şarkısı var.

Sezen Aksu ve Nazan Öncel'den vazgeçmeyen Tarkan İlk albümünden bu yana yanında olan Ümit Sayın'da bir slow şarkı aldı. Albümde ünlü söz yazarı Günay Çoban'la da ortak çalışan Tarkan stüdyo kayıtlarını tamamlamak üzere. Tüm şarkıların düzenlemeleri Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan albümde 13 şarkı bulunuyor. Yakın zamanda bir süreliğine Amerika'ya gidecek olan şarkıcı, klip ve fotoğraf çekimlerini Amerika'da yapmayı düşünüyor. Mayıs ayı gibi çıkacak olan albümün ismi henüz belli değil.

SEZEN AKSU YENİ KLİBİNİ HANGİ ŞARKIYA ÇEKTi?

Sezen Aksu yeni çıkan Biraz Pop Biraz Sezen albümü için gelen tepkilerden çok mutlu. Albümün öne çıkan şarkılarından Manifesto şarkısına klip çekilmesi beklenirken, ters köşe yaptı ve klip "İhanetten Geri Kalan" isimli şarkıya çekildi. Gökhan Atılmış tarafından çekilen klipte Sezen Aksu'ya kimse eşlik etmedi. Klip Sezen Aksu'nun Kanlıca'da bulunan yalısında çekilirken, çekimler 9 saat sürmüş. Albümde en sevdiğim şarkıların başında gelen "İhanetten Geri Kalan" yayınlandıktan sonra herkesin kalbine daha da işleyecek derim.



YASEMİN ALEN'İN VEDASI

Geçtiğimiz akşam Klein'in içinde bulunan Flamme'de oyuncu Yasemin Allen'in veda partisi vardı. Kısa bir süre önce Los Angeles'a yerleşmeye karar veren oyuncuya arkadaşları veda partisi hazırlamıştı. Amerika'da birçok workshop'a katılmak isteyen Allen, oyunculuğunu geliştirmek istediğini tüm gece herkese fısıldadı. Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere birçok oyuncu o gece oradaydı. İşin en sempatik bölümü de Yasemin Allen'ın dışardan gördüğünden daha eğlenceli bir tip olmasıydı. Kendi kendime Meryem Uzerli'de olan sempatiyi Yasemin Allen ekranda gösterse daha da uçar giderdi dedim. Gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alan oyuncu arkadaşlarına şarkılar da söyledi. Sesi oldukça iyi ve duruma da gayet hakimdi vallahi!

YENİ MEKANLAR

Dentro: Karaköy'ün en yeni mekanlarından biri Dentro. 3 katlı mekanda yaz için terası da bulunuyor. Giriş katında daha çok yemek ve bara gelen misafirlerini ağarlayan Dentro'nun ikinci katında da event'ler oluyor. Dünya mutfağından şahane lezzetler var. Gittiğim akşam shinitzel,mantar soslu bonfile ve meşhur hamburgerin'den azar azar tattım. Lezzetleri, sunumları birçok alternatif dükkana fark atacak gibi gözüküyor Şubat ve mart ayında bir çok event gerçekleşecek olan Dentro'da yabancı ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğlence de garanti gözüküyor.

MORO: Moro Teşvikiye'de tam bir mahalle barı. Pub ruhunda, akşamüstü buluşması için çok sempatik bir dükkan. Tapas bar olan Moro'da şahane tapaslar mevcut. Ben gittiğimde risotto topları ve karides denedim. Kokteyl konusunda da iddialı olan Moro'ya meşhur Dragon kokteylini içmek için bile gidilir.