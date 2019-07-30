SEZEN AKSU MÜZİKALI GELİYOR!

Sezen Aksu'nun şarkılarının yer alacağı müzikalin yeni sezona yetiştirilmesi planlanıyor

Pek çok hit parçada imzası bulunan Sezen Aksu’nun aşk şarkıları müzikal olacak.

Hürriyet’in haberine göre, Alice adlı müzikalin gördüğü ilgi Most Production’ı harekete geçirdi.

Yapım şirketi, Sezen Aksu’nun şarkılarının kullanılacağı bir müzikal oyun için kolları sıvadı. 'Gülümse' kod adlı müzikalde 20 Sezen Aksu şarkısı kullanılacak.

Senaryo tamamlanmadı

Most Production’ın sahibi Mustafa Oğuz proje ile ilgili şu detayları verdi: “Müzikalimiz Ege’de geçen bir aşk hikâyesini anlatacak. Sezen Aksu ile birlikte ilerliyoruz. Her tekst sonrası kendisini bilgilendiriyoruz” dedi.

Henüz senaryonun tamamlanmadığını belirten Oğuz, “Daha senaryonun tamamlanması, şarkı ve oyuncu seçimi var. Yeni sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.