  • BIST 102.686
  • Altın 255,161
  • Dolar 5,5548
  • Euro 6,1916
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

SEZEN AKSU MÜZİKALI GELİYOR!

»
SEZEN AKSU MÜZİKALI GELİYOR!
Sezen Aksu'nun şarkılarının yer alacağı müzikalin yeni sezona yetiştirilmesi planlanıyor

Pek çok hit parçada imzası bulunan Sezen Aksu’nun aşk şarkıları müzikal olacak.

Hürriyet’in haberine göre, Alice adlı müzikalin gördüğü ilgi Most Production’ı harekete geçirdi.

Yapım şirketi, Sezen Aksu’nun şarkılarının kullanılacağı bir müzikal oyun için kolları sıvadı. 'Gülümse' kod adlı müzikalde 20 Sezen Aksu şarkısı kullanılacak.

Senaryo tamamlanmadı
Most Production’ın sahibi Mustafa Oğuz proje ile ilgili şu detayları verdi: “Müzikalimiz Ege’de geçen bir aşk hikâyesini anlatacak. Sezen Aksu ile birlikte ilerliyoruz. Her tekst sonrası kendisini bilgilendiriyoruz” dedi.

Henüz senaryonun tamamlanmadığını belirten Oğuz, “Daha senaryonun tamamlanması, şarkı ve oyuncu seçimi var. Yeni sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!30 Temmuz 2019 Salı 17:02
  • GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!30 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • METROBÜS SAPIĞI YAKALANDI!30 Temmuz 2019 Salı 15:40
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!30 Temmuz 2019 Salı 15:37
  • BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  • PES DEDİRTTİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  • "MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM"30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  • ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:16
  • İFADESİ ORTAYA ÇIKTI30 Temmuz 2019 Salı 14:47
  • FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!30 Temmuz 2019 Salı 14:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim