"Şeytani Bir Oluşum!"

Adnan Oktar'ın yanından firar ettiği haberleri ile gündeme gelen kediciklerden Ceylan Özgül, yaptığı son açıklamada birbirinden çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Tutulduğu villadan ayağında terlik ve pijamaları ile firar eden Adnan Oktar’ın kediciklerinden Ceylan Özgül yeni suçlamalar getirdi.

Adnan Oktar cephesinden gelen yeni açıklamaların ardından Ceylan Özgül de yeni bir açıklamada bulundu.

Instagram hesabından bomba açıklamalar yapan Özgül, Adnan Oktar ve kedicikleri için ‘şeytani oluşum’ ifadelerini kullandı ve aileleri uyardı.

İşte Ceylan Özgül’ün açıklamaları;

“Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun.

“ŞEYTANİ BİR OLUŞUM MEVCUT”

Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut.

“İÇİNDEN ÇIKMAK ÇOK ZOR”

Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir.

Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum. Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içindeyim.

“ANNEMİN CENAZESİNE BİLE GİDEMEDİM”

Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm O’nun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek.

“BEN ALDANANLARDANIM”

Herkese ailesinin kıymetini bilmesini ısrarla tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanımız son konuşmalarından birinde ‘aklınızı kimseye kiraya vermeyin’ diye gençlerimizi uyardı, ne yazık ki ben uzun süre bu yanlışa düşenlerden ve aldananlardanım.

“BİR KABUSTU BİTTİ”

Güzel yorumlarla bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kabustu, bitti gitti. Kabusu gören tüm kardeşlerimin uyanması ve sevdiklerine kavuşabilmesi için dua ediyorum.”