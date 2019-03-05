Kuruçeşme'deki lüks villa 50 milyon TL'ye satıldı. Enerji - çikolata işi yapan bir iş adamının iki hafta önce satın aldığı öğrenilen villada yaşayan Şeyma Subaşı'nın eşyalarını toplayıp toplamadığı merak konusu oldu.
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Şeyma'nın villası satıldı
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Miami'deki evini boşaltan Şeyma Subaşı, şimdi de Kuruçeşme'deki lüks villasından oldu.
Etiketler: şeyma subaşı, acun ılıcalı, villa
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