Şeyma'nın villası satıldı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Miami'deki evini boşaltan Şeyma Subaşı, şimdi de Kuruçeşme'deki lüks villasından oldu.

Kuruçeşme'deki lüks villa 50 milyon TL'ye satıldı. Enerji - çikolata işi yapan bir iş adamının iki hafta önce satın aldığı öğrenilen villada yaşayan Şeyma Subaşı'nın eşyalarını toplayıp toplamadığı merak konusu oldu.