Şeyma'nın olay yaratan pozu

Geçtiğimiz aylarda Acun ılıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Daha önce New York, Dubai ve Phuket'te buluşan çift, artık Guido'nun ülkesi İtalya'da bir araya geliyor. Subaşı ve Senia'nın İtalya'nın Milano şehrinde çekilmiş bir de fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, sık sık kızı Melisa'yı babası Acun Ilıcalı'ya bırakarak sevgilisinin yanına koşuyor. Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisinin aşkı hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar İtalya'nın Milano şehrinde birlikte olan çiftin yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Daha önce New York, Dubai ve Phuket'te buluşan çift, artık Guido'nun ülkesi İtalya'da bir araya geliyor.

Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, sık sık kızı Melisa'yı babası Acun Ilıcalı'ya bırakarak sevgilisinin yanına koşuyor.

Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisinin aşkı hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar İtalya'nın Milano şehrinde birlikte olan çiftin yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.