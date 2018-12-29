Şeyma'nın olay görüntülerine ilk yorum Demet akalın'dan geldi

Bir ay önce yapımcı Acun ılıcalı'dan tek celse de boşanan instagram fenomeni Şeyma subaşı gitmiş olduğu meksika tatilinden Fransız dj Guido senia le samimi fotoğrafları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ünlülerden ise ilk yorum Demet akalın dan geld

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş görüntülendi. Subaşı'nın görüntülerine ise ünlülerden ilk yorum Demet Akalın'dan geldi. Akalın, fotoğraftaki kişinin Subaşı olmadığını iddia etti.

"ŞEYMA BU KADAR KALIN DEĞİL"

Her söylediği ve paylaştığı olay olan Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile samimi görüntüleri hakkında sessiz kalmadı. Akalın, Subaşı'nın samimi fotoğrafları için "Şeyma bu kadar kalın mı ya? Bence o değil" yorumunu yaptı.

PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Fotoğraftaki kişinin Şeyma Subaşı olduğu Instagram hikayesine attığı fotoğrafta ortaya çıktı. Subaşı, olay olan fotoğraflardaki siyah şortu ve beyaz tişörtüyle selfie çekerek Instagram'dan paylaştı.

FRANSIZ DJ İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir ay önce Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrine giden Subaşı, Fransız DJ Guido Senia sahil kenarında samimi bir şekilde görüntülendi. Ortaya çıkan fotoğraflarla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.