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Şeyma'nın nafakasına el mi konuluyor

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Şeyma'nın nafakasına el mi konuluyor
Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz ay boşanan ve aylık 125 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı'nı da yakından ilgilendiren süresiz nafaka sisteminin değiştirilmesi için düğmeye bastı.

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde değişiklik gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi.

CİDDİ BİR KONU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ciddi anlamda ele alınması gerek bir konu"olarak nitelendirdiği nafaka sistemiyle ilgili yapılan çalışmanın Meclis'e sunulacağını söyledi.

125 BİN LİRA AYLIK NAFAKA

Süresiz nafaka sistemi, magazin gündemini de oldukça yakından ilgilendiriyor. Öyle ki; Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aylık 125 bin lira nafaka alıyordu.

 YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

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