Yaz aylarında sürekli tatil köylerinde fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı bu kış sezonunda Tayland'ta tatil yaparken paylaştığı sandal keyfiyle fotoğrafını yine İnstaramda paylaşıyor. Subaşı keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.
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Şeyma'nın Keyfi Yerinde
Bir süredir Tayland'ta tatil yapan Şeyma Subaşı İnstagramda paylaştığı sandal fotoğrafı ile keyfi yerinde olduğunu gösterdi.
Etiketler: Şeyma subaşı, tayland, tatil
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