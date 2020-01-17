Şeyma'nın Keyfi Yerinde

Bir süredir Tayland'ta tatil yapan Şeyma Subaşı İnstagramda paylaştığı sandal fotoğrafı ile keyfi yerinde olduğunu gösterdi.

Yaz aylarında sürekli tatil köylerinde fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı bu kış sezonunda Tayland'ta tatil yaparken paylaştığı sandal keyfiyle fotoğrafını yine İnstaramda paylaşıyor. Subaşı keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.