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Şeyma'nın keyfi yerinde!

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Şeyma'nın keyfi yerinde!
Boşanma haberleriyle son dönemde gündemde olan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde görünüyor.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı paylaşımını yoruma kapatmayı da ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı ile hızlı bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor! Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 8 dakikada boşanarak 2018 yılının magazin bombaları arasında yerini almıştı.

Boşandıktan sonra alacağı nafakayla gündemden düşmeyen Subaşı, bir Miami'de bir İstanbul'da. Gezme konusunda kimsenin eline su dökemediği Subaşı'nın bu paylaşımı çok cesur bulundu.

Bikinili pozuyla beğeni toplayan Instagram'ın en ünlülerinden biri olan Şeyma Subaşı gelecek yorumları düşünmüş olmalı ki yorum kısmını da kısıtlı yaptı.

Şeyma Subaşı, iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının birer 1 milyon liralık reklam teklifini kabul etmişti. Şeyma Subaşı, lüks hayatını sürdürmek için sosyal medya hesabından reklam işbirliklerine de başlamıştı.

Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile evliyken bu tarz fotoğraflarla ilgili gelen yorumlara "Şortlarımda sıkıntı yok, Acun üst dekolteden hoşlanmaz" yanıtını vermişti.

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