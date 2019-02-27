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Şeyma'nın eniştesi yarı finalde

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Şeyma'nın eniştesi yarı finalde
Ziraat Türkiye kupası nda Ümraniye spor yarı finale çıktı.

 Önce Fenerbahçe'yı eleyen Ümraniye spor dün Trabzon spor'u 3 golle yenerek yarı finale adını yazdırdı. Ümraniye spor futbol takımı Merthan Açıl seneye Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edebileceklerini söylüyor. Hedeflerini süper lige çıkmak olduğunu belirten Merthan Açıl en büyük desteği eşi Kübra hanımdan gördüğünü söylüyor. Duru adında 7 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Kübra -Merthan Açıl cifti sevilen ve örnek bir çift olarak gösteriliyor. Kübra hanım'ın Şeyma Subaşı'nın ablası olduğunu da belirteyim.

 

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