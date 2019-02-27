Şeyma'nın bu pozları çok konuşulacak

Geçtiğimiz yılın kasım ayında televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, yeni iş arayışlarına girdi. Subaşı, son olarak bir moda çekimine katıldı

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra yeni arayışlara başlayan ve kendisini işine veren Şeyma Subaşı, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'n bir moda çekimi için poz veren Subaşı, takipçilerini cesur pozlarıyla mest etti.