ŞEYMA SUBAŞI'YLA ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Aleyna Tilki ve Şema Subaşı, Modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğünde yaptıkları dans ile dikkatleri üzerlerine çekti.

Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın beraber dans ettikleri anlar ise düğüne damgasını vurdu. Nikah sonrasında Tilki ve Subaşı kendini piste attı ve dans etti. Sosyal medyada oldukça konuşulan ikilinin dansı "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları aldı.

Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, derin göğüs ve sırt dekolteli bir elbise giydi. "Bir an çıplak zannettim" yorumlarını aldı. Şeyma Subaşı ise derin yırtmaç dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın beraber yaptığı dans sosyal medyada olay oldu! İşte Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin çok konuşulan olay dansı...