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Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu mekana icra!

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Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu mekana icra!
Acun Ilıcalı'dan bugün boşanan Şeyma Subaşı boşanma sonrası işyerine gittiğinde bir şok daha yaşadı. Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu mekana icra geldi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün boşandı. TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Seyma Subaşı Ilıcalı birlikte geldikleri Silivri Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı.

Şeyma Subaşı boşanma sonrası kafesine gittiğinde icra şoku yaşadı. Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti.

Subaşı kızı Melisa’nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı.

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