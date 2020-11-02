İzmir’de yaşanan depreme ve koronavirüs salgınına rağmen katıldığı Cadılar Bayramı’ndan görüntüler paylaşan Şeyma Subaşı’na tepki yağdı.

Yüzlerce kişi Subaşı'na "Biz burada İzmir'e üzülüyoruz senin umrunda değil", "Hiçbir tedbire uymuyorsun sonra Türkiye'ye gelip virüs bulaştıracaksın" gibi mesajlar gönderdi.

Gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı şu açıklamayı yaptı:

”Böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve duygularını nasıl, ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

Yaptığım paylaşımdan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması.