  • İzmir’de yaşanan depreme ve koronavirüs salgınına rağmen katıldığı Cadılar Bayramı’ndan görüntüler paylaşan Şeyma Subaşı’na tepki yağdı.

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    Yüzlerce kişi Subaşı'na "Biz burada İzmir'e üzülüyoruz senin umrunda değil", "Hiçbir tedbire uymuyorsun sonra Türkiye'ye gelip virüs bulaştıracaksın" gibi mesajlar gönderdi.

  • Gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı şu açıklamayı yaptı:

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    ”Böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve duygularını nasıl, ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

  • Yaptığım paylaşımdan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması.

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    Depremde yara alan insanların acısına, ortak ihtiyaçlarına destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Bunu bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."

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