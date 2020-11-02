Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Bebek’teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi.
İzmir’de yaşanan depreme ve koronavirüs salgınına rağmen katıldığı Cadılar Bayramı’ndan görüntüler paylaşan Şeyma Subaşı’na tepki yağdı.
Yüzlerce kişi Subaşı'na "Biz burada İzmir'e üzülüyoruz senin umrunda değil", "Hiçbir tedbire uymuyorsun sonra Türkiye'ye gelip virüs bulaştıracaksın" gibi mesajlar gönderdi.
Gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı şu açıklamayı yaptı:
”Böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve duygularını nasıl, ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.
Yaptığım paylaşımdan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması.
Depremde yara alan insanların acısına, ortak ihtiyaçlarına destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Bunu bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."
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