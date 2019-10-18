ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatan bir kitap yazan ve şimdilerde Bebek'te vakit geçiren Şeyma, burada açtığı ve sağlıklı ürünler sattığı mekanının açılışının birinci yılını kutladı.

HÜSRAN OLDU

Şeyma Subaşı'nın yıl dönümü partisi sönük geçti. Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu sırada kafenin açılışı ünlü akınına uğramıştı. Boşanmanın ardından düzenlenen yıl dönümü partisine ise kimse katılmadı. Subaşı, partiden görüntüleri bol bol sosyal medya hesabından paylaştı.

KAPANACAK İDDİASI

Aylık kirası 60 bin lira olan kafenin aylardır zararda olduğu konuşuluyor. İddialara göre bir süre daha böyle devam ederse Şeyma Subaşı'nın kafesine veda etmesi gerekecek.

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geçen yıl Bebek’te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe’yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Şeyma’nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı’nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bilgi vardı. Genç kadın içinde bulunduğumuz gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cafe’sinin birinci yılını kutladığını yazdı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı’nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri pek de iyi gitmiyor. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın sağladığı ‘kira garantörlüğü’ de bitti.

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı’nın Bebek’teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu. Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı’dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.