  • BIST 94.896
  • Altın 275,934
  • Dolar 5,7569
  • Euro 6,4035
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!

»
ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatan bir kitap yazan ve şimdilerde Bebek'te vakit geçiren Şeyma, burada açtığı ve sağlıklı ürünler sattığı mekanının açılışının birinci yılını kutladı.

HÜSRAN OLDU

Şeyma Subaşı'nın yıl dönümü partisi sönük geçti. Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu sırada kafenin açılışı ünlü akınına uğramıştı. Boşanmanın ardından düzenlenen yıl dönümü partisine ise kimse katılmadı. Subaşı, partiden görüntüleri bol bol sosyal medya hesabından paylaştı.

KAPANACAK İDDİASI

Aylık kirası 60 bin lira olan kafenin aylardır zararda olduğu konuşuluyor. İddialara göre bir süre daha böyle devam ederse Şeyma Subaşı'nın kafesine veda etmesi gerekecek.

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geçen yıl Bebek’te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe’yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Şeyma’nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı’nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bilgi vardı. Genç kadın içinde bulunduğumuz gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cafe’sinin birinci yılını kutladığını yazdı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı’nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri pek de iyi gitmiyor. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın sağladığı ‘kira garantörlüğü’ de bitti.

seyma-ic.jpg

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı’nın Bebek’teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu. Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı’dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.72331083_159964491774715_5696062022440282791_n-001.jpg72445391_742905842892609_3576054412706161539_n.jpg

Etiketler: , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BARIŞ PINARI DURDU! 13 MADDELİK ŞOK ANTLAŞMA!18 Ekim 2019 Cuma 08:12
  • ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!17 Ekim 2019 Perşembe 17:39
  • İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!17 Ekim 2019 Perşembe 17:17
  • MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!17 Ekim 2019 Perşembe 17:05
  • BAKAN AKAR: TSK'NIN ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BİLİNEN BİR GERÇEK!17 Ekim 2019 Perşembe 16:55
  • ATATÜRK’ÜN EVİNE SALDIRI GİRİŞİMİ!17 Ekim 2019 Perşembe 16:26
  • ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ GECİKMELİ BAŞLADI!17 Ekim 2019 Perşembe 16:12
  • PUTİN’DEN TRUMP’IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBA ÇOK SERT TEPKİ!17 Ekim 2019 Perşembe 15:58
  • RİHANNA HAMİLELİK DEDİKODULARINI NASIL YALANLADI!17 Ekim 2019 Perşembe 15:28
  • BERK SUYABATMAZ İLE AYŞE ÖZYILMAZEL NEDEN BULUŞTU?17 Ekim 2019 Perşembe 15:12
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim