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ŞEYMA SUBAŞI'NIN KİTABI, SORUŞTURMA KONUSU OLDU!

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ŞEYMA SUBAŞI'NIN KİTABI, SORUŞTURMA KONUSU OLDU!
Şeyma Subaşı'nın hikayesini anlatan Sadece Şeyma kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, "Yayınevi asitleri karıştırmış" di

Gecce'nin haberine göre; Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı sosyal medyada alay konusu oldu. Olay üzerine, bir okur Subaşı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Duyuruda, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi.
Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'nın ifadeye çağırdı. Subaşı durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getirdi.
Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur" 

 

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