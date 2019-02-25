Şeyma Subaşı'nın 16 yaşında katıldığı yarışmada utangaç halleri dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.16 yaşındayken televizyondaki bir modellik programına katılan Subaşı'nın söyledikleri ise dikkat çekiyor:

Şeyma Subaşı, kameralara büyüyünce modacı olmak istediği ve asıl hedefinin bu olduğunu belirterek şunları söylüyor:

Defilelere çıkacağım ama iç çamaşırı giymem. Ailem giymeyeceğimi biliyor. Buna karşı çıkarlar. Herkesin vücudumu görmesini istemem o kadar.Armağan Çağlayan beni ilk gördüğünde 'O yüzündeki makyaj ne öyle, onları sil öyle karşısına çık jürinin' dedi.