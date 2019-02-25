  • BIST 103.186
  • Altın 227,414
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşında katıldığı yarışmada utangaç halleri dikkat çekti

»
Şeyma Subaşı'nın 16 yaşında katıldığı yarışmada utangaç halleri dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.16 yaşındayken televizyondaki bir modellik programına katılan Subaşı'nın söyledikleri ise dikkat çekiyor:
Şeyma Subaşı, kameralara büyüyünce modacı olmak istediği ve asıl hedefinin bu olduğunu belirterek şunları söylüyor:
Defilelere çıkacağım ama iç çamaşırı giymem. Ailem giymeyeceğimi biliyor. Buna karşı çıkarlar. Herkesin vücudumu görmesini istemem o kadar.Armağan Çağlayan beni ilk gördüğünde 'O yüzündeki makyaj ne öyle, onları sil öyle karşısına çık jürinin' dedi.

901100_4.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ozan Güven eski aşkının isteğini kırmadı24 Şubat 2019 Pazar 21:55
  • Şeyma'nın olay yaratan pozu24 Şubat 2019 Pazar 11:40
  • Adriana Metin'i unuttu ama Türkiye'yi unutamadı24 Şubat 2019 Pazar 06:14
  • Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu!23 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
  • Sibel Can'ın davasında flaş gelişme!23 Şubat 2019 Cumartesi 14:48
  • Asena herkesin içinde sevgilisini tekme tokat dövdü23 Şubat 2019 Cumartesi 11:54
  • "Ben önemli biri değilim"22 Şubat 2019 Cuma 16:29
  • Özge ulusoy sonunda itiraf etti22 Şubat 2019 Cuma 11:41
  • Alişan ile Demet canlı yayında gözyaşları içinde barıştı22 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Gerçek hayatı aşk-ı memnu sanıyorlar22 Şubat 2019 Cuma 11:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim