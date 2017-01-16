Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı aldığı radikal karar ile takipçilerini şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak sürpriz bir karar verdi.

Şeyma Subaşı Instagram hesabından yaptığı açıklama ile radikal kararı böyle açıkladı.

"Instagramı seviyorum, bana gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkur ediyorum ancak Instagram'ı kullanma şeklimi değistirmeye karar verdim. Bundan sonra gün içerisinde yaptıklarımı paylaşmak yerine daha özel daha az paylaşımlar yapacağım (aslında instasnap-snapchat kısmı desem daha doğru olur) Herkese mutlu ve sağlıklı günler sevgileeeer "