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Şeyma Subaşı'dan beklenen hamle geldi

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Şeyma Subaşı'dan beklenen hamle geldi
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı.

Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı.

Şeyma Subaşı, 9 dakika süren boşanma davasının ardından, kafesinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, ancak Ilıcalı soyadını henüz silmemişti.

Akşam saatlerinde Şeyma Subaşı, Instagram profilinde yer alan Ilıcalı soyadını kaldırdı.

Subaşı, Ilıcalı soyadının yanı sıra, profilinde yer alan Melisa'nın annesi (Melisa's mom), İstanbul-Miami gibi ibareleri de kaldırdı.Soyadını kaldırma konusunda neden bu kadar geç kaldığı ise merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı ayrıca Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından silmedi.

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