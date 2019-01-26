Şeyma Subaşı: Yurt dışından teklifler geliyor

Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı.

İstanbul'a döner dönmez yakın dostları ile bir araya gelen Subaşı, sahibi olduğu kafe ile yakından ilgilenmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir takı firması için özel olarak hazırladığı tasarımları tanıtan Şeyma Subaşı, yurt dışından bir çok teklif aldığını söyledi.

Tasarım teklifleri dışında da çeşitli iş teklifleri geldiğini söyleyen Subaşı, "Geçtiğimiz günlerde Katarlı bir iş insanı hanımefendi bana ulaştı. Kafem için yatırımcı olmak istediğini ve başta Amerika olmak üzere çeşitli yerlerde şubeler açmak istediğini söyledi. Yakın zamanda da kendisi ile bir toplantımız olacak. Çok şükür işlerim yolunda gidiyor. Gerçekten emin adımlarla ilerleyip dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizi temsilen güzel ve başarılı işlere imza atmak istiyorum. Hem tasarım olarak, hem de işletmeci olarak bunu yapacak enerjim ve inancım var. Umarım bundan sonra ki gelişmelerde güzel olur." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın direk dansı sosyal medyayı sallamıştı.