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Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu!

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Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu!
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, dün sevgilisiyle aynı yatakta tek tek poz verdi.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor.

Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AYNI YATAKTA POZ VERDİLER

Şeyma Subaşı ve aşk yaşadığı Guido Senia birlikte tatile gitti. İkili dün sosyal medya hesaplarından aynı yatakta poz vererek Instagram hesaplarında paylaştı. Çifti ele veren ise yatağın arkasındaki duvar oldu. Guido ve Şeyma'nın fotoğrafları aynı saatte paylaşmaları da dikkatlerden kaçmadı.

AYAKKABI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Instagram'dan hikaye paylaşan Şeyma Subaşı'yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu. Şeyma'nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia'ya ait.

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