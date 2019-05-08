  • BIST 88.686
  • Altın 250,582
  • Dolar 6,2282
  • Euro 6,9972
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia arasında geçen konuşma olay yarattı!

»
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia arasında geçen konuşma olay yarattı!
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımında sevgilisiyle yaşadığı diyalog sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne seren çiftin, Instagram'daki son diyaloğu da gündem oldu.

Şeyma Subaşı, pizza emojili bu fotoğrafı, 'Beni satın al ve bana güzel olduğumu söyle' notuyla yayınladı.

Sosyetik güzelin bu paylaşımına sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi.

Senia, 'Tatlım benim için biraz pizza bırak...' yanıtını verdi. Subaşı da, 'Yemek yok bebeğim sana yenisini alırım' dedi.
Çiftin bu yazışmasına sosyal medyada yorum yağdı.

byz(1).jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaan Tangöze gözaltına alındı!09 Mayıs 2019 Perşembe 11:19
  • Büşra Develi'nin yanında ki yakışıklının kim olduğu ortaya çıktı!08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
  • Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk!!08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:43
  • En seksi barbie!!08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:30
  • Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia arasında geçen konuşma olay yarattı!08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:22
  • Reynmen 'derdim olsun' şarkısından bir kuruş bile almadığını söyledi08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:07
  • ABD'de dehşet!!08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:22
  • Tarkan Avrupa'yı sallıyacak!07 Mayıs 2019 Salı 16:19
  • Lady Gaga geceye damga vurdu!07 Mayıs 2019 Salı 13:54
  • Pınar'ı8n başı takipçileriyle dertte!06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim