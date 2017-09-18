Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Düğün Hazırlıklarını Hızlandırdı

Fransa St Tropez'de evlenecek olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına başladı.
Şeyma Subaşı bugün özel uçakla St Tropez'e gitti.
Sık sık İnstagram hesabından paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın kıyafet olarak gelinliğe benzer beyaz elbiseler giymesi dikkat çekti.
İŞTE DÜĞÜNÜN AYRINTILARI
Davetliler 18 Eylül'de THY'den kiralanan özel uçakla misafirleriyle birlikte Fransa'nın Nice kentine uçacak.
Cote D'Azur Havaalanında bekleyen özel helikopter çifti ve şahitlerini Marsilya'ya götürecek.
Buradaki Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı'nın şahitliğinde nikah kıyılacak.
Grup aynı helikopterle Fransa St-Tropez'e gidecek ve Byblos adlı lüks otele yerleşecek.
Düğün 19 Eylül'de Bagatelle adlı kulüpte açık havada gerçekleşecek ve saat 24'e kadar sürecek.