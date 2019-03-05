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Şeyma Subaşı neden isyan etti?

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Şeyma Subaşı neden isyan etti?
Eşi Acun Ilıcalı ile boşandıktan sadece birkaç ay sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özel hayatında rahat bırakılmak istediğini söyledi.

Katıldığı partilerden ve eğlenceli gezilerden paylaştığı fotoğraflarıyla renkli yaşantısını gözler önüne seren Şeyma Subaşı, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden aldığı yorumlardan rahatsız…

Boşandıktan sonraki yaşantısıyla ilgili olarak olumsuz eleştirilerden bıktığı görülen Subaşı, kimseye hesap vermek zorunda olmadığını Rahibe Teresa’nın sözleriyle anlattı.

İşte Şeyma Subaşı’nın takipçilerine yazdığı o satırlar: “İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet… Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir.

Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap. Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi…”

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