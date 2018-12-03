Şeyma Subaşı Miami'de boşanmayı kutluyor

Acun Ilıcalı ile bir yıl süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı Miami'de yakın arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Acun Ilıcalı'dan boşanır boşanmaz kendine yeni bir tatil rotası çizen Şeyma Subaşı, sosyal medyadan nispet yaptı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kızı Melisa'yla birlikte Amerika'ya gitmişti.

Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarıyla eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin TL tazminat alacak Subaşı'nın hayatında hiçbir değişiklik olmayacak. Yani lüks tutlusu ve tatilsever Şeyma Subaşı'nın hayatı kaldığı yerden devam edecek.