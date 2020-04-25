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Şeyma Subaşı Instagram'dan Duyurdu

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Şeyma Subaşı Instagram'dan Duyurdu
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve zaman zaman da kendisini polemiklerin merkezinde bulan Şeyma Subaşı, bu defa ev karantinası günlerinde başladığı yeni merakını paylaştı.

Sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçirdiği ev karantinası günlerinden paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, son olarak İtalyan yemeklerini lezzet konusunda birinci sıraya koyduğu bir video ile gündeme gelmişti.

Demet Akalın’dan çok sert bir yorum alan Subaşı bununla ilgili bir açıklama yapmak istemezken bu sürecin yıpratıcılığından kurtulmak adına kendisini resme verdi.

Insatgram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran ve ilk resim deneyimini de yine takipçileriyle paylaşan Subaşı, şunları yazdı:

“Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım”

 

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