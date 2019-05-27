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ŞEYMA SUBAŞI HIZ KESMİYOR

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ŞEYMA SUBAŞI HIZ KESMİYOR
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, tatilde olduğu İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İspanya'nın gözde tatil mekanı olan İbiza'ya giden Subaşı, sevgilisi ve ailesi ile paylaşımlar yapıyor.

PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan Şeyma, cesur pozuyla yine adından söz ettirdi.

"BİRİNİN BEBEĞİ HALA"

Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hala" notuyla paylaşım yaptı.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ OLMALISIN"

Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma "Giyinmeyi unutmuş olmalısın" yorumuyla tepki gösterdi.

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