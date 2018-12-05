Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan 24 saat sonra Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, gelen olumsuz yorumlara imalı bir göndermede bulundu.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliği geçtiğimiz hafta tek celsede biten Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa'yı da yanına alarak soluğu Miami'de aldı.

Miami tatilinde eğlenceli paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları, bazı takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" şeklinde yorum yaptılar. Tepkiler üzerine Subaşı, instagram hesabından yayınladığı kareye, "Beni rahat bırakın" mesajını yazdı.