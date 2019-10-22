ŞEYMA SUBAŞI ACUN ILACALI’NIN BAŞ BELALISI MI?

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı, son olarak ifşa olan mesajıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı program esnasında telefonunda bir video izlettiği anlarda Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj ifşa oldu.Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu diyaloğu dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye’nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter’da kısa sürede trend oldu.

Şeyma Subaşı, bu mesajıyla hala Acun Ilıcal’dan tam manasıyla kopmuş gözükmüyor. Yeni sevgilisi Fransız DJ Senia Guido ile gününü gün eden güzel fenomen aldığı büyük nafakaya rağmen, eski eşi Acun Ilıcalı’dan para istemesi daha çok konuşulacak gibi gözüküyor.