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Şeyma neden yoruldu

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Şeyma neden yoruldu
İnstagram fenomeni Şeyma Subaşı havalı yaşam biçimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımcı Acun ılıcalı ile yollarını ayıran Şubaşı, Takpçisinin bir mesajını "aslın da çok yorgunum"notuyla paylaştı.

Bir ay önce Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, bir takipçisinin attığı mesajı, dikkat çeken bir notla paylaştı.

İMALI PAYLAŞIMLA MESAJ VERİYOR

Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, takipçileriyle direk polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla mesaj veriyor.

"ASLINDA ÇOK YORULDUM"

Subaşı takipçisinin kendisine gönderdiği "Herkes seni vurdumduymaz ve havası güzel sanıyor oysa sen kızına dört elle sarılmış ve içine ağlıyorsun. Hep güçlü gözükmek zorunda değilsin zaten isteyen istediğini düşünür mutlu ol" mesajının üstüne,"Aslında çok yoruldum" yazdı.

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