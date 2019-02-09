Şeyma kızıyla çekildiği fotoğrafları paylaşamıyacak

Acun Ilıcalı son olarak kızı Melisa'nın velayetini almıştı.

Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ortak bir kararla kızları Melisa Ilıcalı'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için girişimde bulundu. İkili kızlarının velayeti için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Melisa'nın annesinde olan velayetini babası Acun Ilıcalı'ya verdi.

Dava, 30 Ocak günü Adalar Adliyesi’nde açıldı. Davacı Şeyma Subaşı, davalı Acun Ilıcalı oldu. Duruşmaya avukatlar katıldı. Subaşı, dava dilekceşinde velayetin değiştirilerek Acun Ilıcalı’ya verilmesini istedi. Melisa Ilıcalı için boşanma davasında hükmedilen 10 bin liralık iştirak nafakası düşürüldü.

Şeyma Subaşı velayetin değiştirilmesinden sonra artık 115 bin lira nafaka alacak. Normal şartlarda velayeti devreden kişiden iştirak nafakası talep edilirken, Acun Ilıcalı kızı Melisa’ya bakmak için Şeyma’dan nafaka istemedi.

Velayet değiştiği için Şeyma Subaşı, artık kızıyla ilgili fotoğraf ve videoları eskisi gibi rahat kullanamayacak. Kullanırsa eğer Ilıcalı’nın tedbir koydurma hakkı doğacak. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu konuda da Şeyma’yı uyardığı gelen bilgiler arasında yer aldı.