Şeyma kiminle yakalandı

Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Meksika sahilinde Fransız bir DJ ile yakınlaşırken görüntülendi.

Bir ay önce Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrine giden Subaşı, genç bir erkekle samimi şekilde görüntülendi.

BİR ERKEKLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Meksika'da Fransız DJ Guido Senia ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

SAHİLDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Şeyma Subaşı, bu görüntülerin çekildiği sahile kızı ve yakın arkadaşlarıyla gidip bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisi Olduğu Konuşulan Guido Senia Kimdir?

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın adı aşk dedikodularına karıştı. Şeyma Subaşı Fransız DJ Guido Senia Meksika sahilinde görüntülendi. Peki Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisi Guido Senia kimdir?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Fransız DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Guido Senia Kimdir?

GUİDO SENİA KİMDİR?

Guido Senia, Fransa'da DJ'lik yapıyor. Meksika'da sahilinde Fransız DJ ile görüntülenen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz Kasım ayında boşanmıştı.