Şeyma Itır hakkında ne söyledi

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yurt dışına çıkan, kızı Melisa ile önce Miami ardından Tulum'a giden Şeyma Subaşı, İstanbul'a döner dönmez soluğu alışverişte aldı.



Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte İstinyePark'a gelen Subaşı, alışveriş turu sırasında objektiflere takıldı.

AŞK SORUSUNA NE DEDİ?

Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem" dedi.

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunu iddiaları hatırlatılması üzerine ise Subaşı "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki" dedi.