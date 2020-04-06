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Şeyma Ağlayarak İsyan Etti!

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Şeyma Ağlayarak İsyan Etti!
Corona virüs nedeniyle kızı Melisa'dan uzun süredir ayrı kalan Şeyma Subaşı, ağlarken çektiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz ay yurt dışından gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte karantinaya giren Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e gitmişti. Corona virüs salgınının etkisini arttırması ve okulların da kapanmasıyla bir aydan uzun süredir kızından ayrı kalan Subaşı, duygusal günler geçiriyor.

 

Subaşı son olarak ağlarken çekilden bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni, bu kareye; "Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım? Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona" notunu düştü.

 

 

 

 

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