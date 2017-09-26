Seyirciler sahneye hücum etti, Aleyna Tilki sahneyi terk etti

Adana’da ilk kez sahneye çıkan ünlü popçu Aleyna Tilki, hayranlarının önce yabancı cisim atıp ardından sahneye hücum etmeleri üzerine konseri yarıda bırakarak sahneyi terk etti.

24. Uluslararası Adana Film Festivali dün başladı. Festival kapsamında ünlü popçu Aleyna Tilki, Sinema ve Kültür Kasabası'nda saat 21.00'de sahneye çıktı. Konserine 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla başlayan Tilki, birkaç şarkı söyledikten sonra hayranları tarafından sahneye yabancı cisimler atıldı.

Daha sonra seyirciler sahneye girmeye kalkışınca sahnenin ışıkları kapandı ve ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konser alanından ayrıldı. Hayranları Tilki'nin neden konserden ayrıldığını anlamazken, yetkililer tarafından da bir açıklama yapılmadı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişi daha sonra konser alanından ayrıldı.