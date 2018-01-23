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Şeyda'ya Soruşturma Açıldı!

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Şeyda'ya Soruşturma Açıldı!
Diploması olmamasına rağmen danışanlarına diyet programı uygulatan ve birçok kez Sağlık Bakanlığı’na şikayet edilen Şeyda Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Şeyda Coşkun, ünlü isimlere diyet programları uyguluyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştiriliyor. 

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi olmamasına rağmen izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürülen Şeyda Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şeyda Coşkun’un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne şikâyet edildiği ve soruşturma sonunda ‘Sağlık Hizmetleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan dava açıldı.

Astronomik kazancıyla sık sık haber olan ve kendisini ‘yaşam koçu’ olarak lanse eden Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamamıştı.

AYLIK GELİRİ 200 BİN LİRA

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başına 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun’un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.

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