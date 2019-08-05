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SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

ŞEYDA COŞKUN TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI!

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ŞEYDA COŞKUN TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI!
Şeyda Coşkun, eşi Uğursay Yeğin ve oğlu Arat’la çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü, Yalıkavak'ta ailesiyle birlikte görülen soyetik güzel, jet-ski jeyfi yaptı.

Gecce'nin haberine göre; Cuma günü Yalıkavak'ta görüntülenen Coşkun, jest- skiye üçkişi binerek adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

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