Seyahat yasağının kapsamını genişletti!

ABD Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin hemen ardından başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı ve genel olarak Müslüman ülkelere yönelik uygulanan seyahat yasağının kapsamı genişletildi.

Çoğunluğu Müslüman ülkelere yönelik olduğu için 'Müslüman yasağı' olarak da nitelenen "ABD'ye seyahat yasağı" uygulanması genişletildi. Yasak uygulaması öngörülen ülkeler arasına Kuzey Kore, Venezüella ve Çad eklendi. Yeni kararname ile eskiden seyahat yasağı listesinde bulunan Sudan ise 18 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere listeden çıkarıldı. Yeni kararla seyahat yasağı uygulanacak ülkeler; İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore, Venezüella ve Çad oldu. Yasağın bu ülkelerden ABD'ye seyahat edecek ve hali hazırda vizesi bulunanları kapsamadığı belirtildi.



Başkan Trump, seçimlerden hemen sonra 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı. İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verilmiş, karar ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.