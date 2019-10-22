ŞEVVAL SAM'IN MAYOLU CESUR POZLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

Şevval Sam, dergi için çektirdiği pozları sosyal medyadan paylaşınca, takipçilerinden ilgi gördü.

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteri ile fark yaratan Şevval Sam, Madame Figaro dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, verdiği pozları aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaştı.Mayo ile verdiği pozlarla kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan Şevvam Sam'a, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı.

Oyuncu dergiye verdiği röportajda yaşlanmaktan korkmadığını söyledi. Sanatçı, “Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kıdemli olmayı seviyorum. Deneyim güzel bir şey... 20’li yaşlara dönmek istemezdim, çünkü yaşamı sorgulayan bir yapım var. Şu an ki hayatımın bana verdiği olgunluk ve yaşanmışlıktan mutluyum. Kendimle barışığım” dedi.

Bir dergi için çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşmasından sonra olumlu yorumlar alan Sam, “Torunlarıma göstereceğim güzel kareler oldu. Ama oradaki olumsuz eleştirileri dikkate almıyorum. Çevremdeki insanlar haricinde, yapılan eleştirilere kulağımı asmam... Kendi derdinin peşinde koşan biriyim” açıklamasını yaptı.