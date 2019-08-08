ŞEVVAL SAM'DAN SILA'YA DESTEK

Şevval Sam, Bodrum’daki konserinde oturarak şarkı söylediği için eleştirilen Sıla’ya destek oldu.

Milliyet Gazetesi'nden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre sahnenin sanatçının alanı olduğunu belirten Sam, “Ne yapmak istiyorsa onu yapar. Oturarak da ayakta da yatarak da söyler. Sevenleri onu bütün varlığıyla kabul ettikleri için gelir ve izleyicinin koşul koyarak sanatçıyı izlemeye gelmesi beni şaşırttı” şeklinde konuştu.