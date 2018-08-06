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Sevtuğ'un 'Tam Vakti' rekor kırıyor!

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Sevtuğ'un 'Tam Vakti' rekor kırıyor!
‘Yerli Jennifer Lopez’ olarak anılan Sevtuğ Kasapbaşoğlu, ‘Tam Vakti’ adlı single çalışmasıyla büyük beğeni topladı. Klip, kısa sürede 500 bin defa seyredildi.

Yerli Jennifer Lopez olarak anılan, asıl mesleği Adli tıp uzmanlığı olan Sevtuğ Kasapbaşoğlu yeni single çalışmasıyla büyük beğeni topladı. On dilde söylediği şarkılar ile sahne çalışmaları yapan Sevtuğ, 2006 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasında Makedonya’yı temsil eden Ninanajna şarkısının Türkçe versiyonu 'Tam Vakti' adlı çalışmasıyla izleyenlerinin karşısına geçti.

On dilde söylediği şarkılarla sahnelerin aranılan yüzü olan Sevtuğ'un son klibi 'Tam Vakti' kısa sürede Youtube'da 500 bin defa seyredilerek rekor kırdı.

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