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şevket Çoruh'a da Soruşturma Açıldı

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şevket Çoruh'a da Soruşturma Açıldı
Elazığ depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla aralarında Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Elazığ depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla aralarında Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişi hakkında soruşturma açıldı. 

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın, ‘halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçları çerçevesinde yapılacağını bildirildi. 

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtilirken, Ankara dışında yaşayan şüphelilere ait dosyaların, yaşadıkları illerin başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

 

 

 

Çoruh'un depremle ilgili 'Geçmiş olsun Elazığ' şeklindeki paylaşımı görülüyor

Söz konusu soruşturma haberinin üzerine Çoruh'un resmi Twitter hesabına bakıldığında, sanatçının depreme ilişkin olarak yalnızca "Geçmiş olsun" mesajını paylaştığı görülüyor.

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